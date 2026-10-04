Non tutte le VHS sono da buttare: ho venduto questi titoli a una cifra assurda

Tra vecchie videocassette dimenticate e collezionisti sempre più attenti, alcune VHS possono nascondere un valore sorprendente e meritano un controllo prima di essere buttate.

Non basta però avere un film famoso: contano edizione, condizioni e rarità della copia. Le differenze tra una videocassetta comune e un pezzo ricercato possono essere enormi, soprattutto quando entra in gioco la confezione originale sigillata. Prima di liberare la cantina, quindi, conviene guardare bene cosa c’è negli scatoloni.

Disney, Star Wars e horror cult: le VHS che i collezionisti cercano davvero

Nel mercato delle VHS da collezione, i nomi che tornano più spesso sono sempre quelli: i grandi classici Disney degli anni Novanta, le prime edizioni di Star Wars e alcuni horror diventati, col tempo, piccoli oggetti di culto. Secondo le inserzioni concluse citate da Giga.de su eBay, una VHS de Il Re Leone 2 è stata venduta a circa 575 euro. La versione spagnola da collezione di El Rey León è comparsa invece con una vendita indicata a 30.000 euro: una cifra da prendere con prudenza.

Più solidi, e decisamente più comuni, sono i passaggi da qualche centinaio di euro. Una copia ben tenuta de Gli Aristogatti può arrivare intorno ai 300 euro, Lilli e il vagabondo è stata segnalata vicino ai 500 euro, mentre una VHS ancora confezionata di Pokémon: il film può superare i 300 euro.

Anche Star Wars continua ad attirare compratori: una prima edizione tedesca di Krieg der Sterne è stata venduta a 175 euro, mentre alcune edizioni CBS in lingua tedesca dei primi film della saga hanno toccato circa 750 euro. Sul fronte horror, gli occhi dei collezionisti finiscono su titoli come The Entity, La notte dei morti viventi templari e Tanz der Teufel, cioè Evil Dead, con valutazioni che in certi casi si muovono tra 250 e 500 euro.

Prezzi reali o effetto hype: attenzione alle aste online

Il punto, dicono spesso i venditori più esperti nei gruppi di settore, è semplice: il prezzo richiesto non è il prezzo pagato. “Ho visto cassette Disney messe online a migliaia di euro, ma poi restano lì mesi”, ha raccontato un collezionista romano che gira fiere e mercatini tra Porta Portese e Bologna.

Il caso riguarda soprattutto le cosiddette Disney Black Diamond, riconoscibili dal diamante nero con la scritta “The Classics”, oppure le versioni europee della collana Walt Disney Meisterwerk. Intorno al 2016, negli Stati Uniti, molte inserzioni eBay con prezzi altissimi sono state rilanciate come se fossero vendite già chiuse.

Da lì è partito il meccanismo: un venditore chiede 5.000 euro, altri copiano la cifra, i social amplificano tutto e nel giro di poche settimane una videocassetta comune sembra diventare un tesoro. Ma non sempre lo è. Per capire il valore vero bisogna guardare le aste concluse, non solo gli annunci ancora online, e controllare se il pagamento risulta davvero avvenuto.

Condizioni, prime edizioni e confezioni sigillate: cosa fa salire il valore

Il valore di una VHS rara dipende prima di tutto da com’è messa. Il nastro deve funzionare, la custodia deve essere integra, la copertina senza strappi. Contano anche bollini originali, eventuali ologrammi e assenza di muffa. Le copie più cercate sono quelle mai aperte, ancora nel cellophane, perché per un collezionista sono le più vicine allo stato da negozio.

Pesano molto anche le prime edizioni, le versioni promozionali, le cassette da noleggio e le uscite distribuite in pochi Paesi. Una ristampa, anche dello stesso film, spesso vale molto meno. Prima di buttare uno scatolone di videocassette o venderlo in blocco per pochi euro, conviene quindi controllare titolo per titolo, confrontando le vendite completate su eBay e su altre piattaforme specializzate.

E poi c’è la verifica più ovvia, ma decisiva: deve essere una VHS originale, non una cassetta registrata dalla televisione. Quelle, salvo casi particolari legati ad archivi o trasmissioni introvabili, restano soprattutto un ricordo di famiglia.