ORANGE IS THE NEW BLACK: distinguiti con questo smartwatch tuttofare con cinturino color arancio

Nongmax è uno smartwatch da uomo con tante funzioni: Contapassi, Cardiofrequenzimetro, Pressione Sanguigna, Tracker Sportivo, Impermeabile, Compatibile con Android e iOS, monitorare messaggi e chiamate. Ma ciò che lo distingue più di ogni altra cosa è il cinturino color arancio, visto che in genere sono neri o blu. Oggi lo paghi 40,79 euro grazie allo sconto del 15%!

Nongmax smartwatch uomo: le caratteristiche

Lo smartwatch da uomo Nongmax ha un display da 1,54 pollici, con una risoluzione 360*360, schermo IPS ad alta definizione per un’esperienza visiva superiore. Cassa in lega di zinco, guscio inferiore in PC e cinturino in silicone, 2 pulsanti di base più un nuovo pulsante rotante dell’encoder sono combinati per formare. batteria da 400 mAh, bussola incorporata, con chiamate intelligenti messaggi, modalità sport, rilevamento salute, ecc, orologio fitness uomo multifunzionale per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Non è necessario inserire una scheda SIM, orologio digitale ha un altoparlante e un microfono integrati. dopo essersi connesso al bluetooth del telefono cellulare, è possibile rispondere o rifiutare le chiamate in entrata quando si ha un messaggio in arrivo, oppure utilizzare orologi uomo per chiamare il numero. orologio uomo automatico riceve anche altre notifiche non perderai nessuna informazione importante.

Dotato di funzione fitness tracker con quadranti personalizzabili, ci sono più di 300 diversi stili di quadranti tra cui scegliere nell’app. puoi anche scegliere le tue foto preferite nell’album del tuo cellulare per comporre il quadrante. è anche diverso dagli altri tipi di orologio sportivo uomo sul mercato. gli orologi sportivi da uomo hanno più di 100 modalità sportive APP e puoi scaricare il fai-da-te sull’orologio fitness tramite APP, per praticare abilità più diverse. Compatibile con android 5.0 e iOS 10.0, bluetooth 5.0, impermeabile ip68. Puoi controllare la tua musica dall’orologio e controllare a distanza la fotocamera del tuo smartphone con un tocco o una scossa. ha anche varie funzioni pratiche come previsioni del tempo, regolazione della luminosità, aggiunta di contatti, sincronizzazione dei registri delle chiamate, esercizio di respirazione, cronometro, sveglia, promemoria dell’acqua, orologio contapassi ecc

