NONNI: ora avrete anche voi un telefono con soli 37€

Se vuoi aiutare quei parenti che hanno difficoltà a usare il cellulare per via dei tasti piccoli o semplicemente perché hanno paura di combinare un guaio allora questo telefono Per Anziani di Emporia è la soluzione perfetta per farli sentire a proprio agio con la tecnologia.

Con la promozione in corso su Amazon relativa al Black Friday lo paghi solo 37,99€ con uno sconto pari al 37% che ti permette di risparmiare oltre 20€. Non male vero?

Approfitta inoltre del tuo abbonamento Amazon Prime per avere sempre spedizioni gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Un telefono creato appositamente per i parenti più in là con gli anni

Dalla classica forma a conchiglia, questo pratico Cellulare Per Anziani di Emporia farà sentire quel parente della terza età felice di poter utilizzare finalmente un cellulare senza problemi e senza paura di sbagliare cliccando quei piccolissimi tasti. Questo telefono vanta un grande display a colori che farà leggere ogni informazione in un nonnulla.

Per di più questo modello è fornito di: telecamera, una potente batteria da 800 mAh che può durare circa 9 giorni e una torcia con attivazione attraverso pulsante laterale. Il suo punto forte ovviamente sono i grandi tasti ed il suo bottone SOS sul retro che permette chiamate di soccorso sui numeri impostati manualmente.

I tasti grandi e le icone chiare rendono questo cellulare per anziani facile da utilizzare. La sua forma a conchiglia lo rende resistente da possibili danni da caduta. L’acquisto oltre al telefono cellulare include anche: un manuale disponibile in diverse lingue, una base di ricarica e la batteria da inserire nel telefono.

Prendi questa opportunità al volo e acquista questo pratico e utile Cellulare Per Anziani di Emporia con uno sconto del 37% su Amazon al prezzo di soli 37,99€ grazie alle offerte relative al Black Friday.

Con Amazon Prime approfitta di spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia con il tuo servizio in abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.