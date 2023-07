NordLocker: prendi il pieno controllo dei tuoi dati ADESSO

NordLocker è un software di sicurezza dei file che si rivolge sia a semplici privati che alle aziende. Per proteggere i dati sui tuoi dispositivi e nel cloud si avvale della crittografia end-to-end, uno dei più potenti sistemi di comunicazione cifrata.

Nessuno conosce i tuoi dai, nemmeno i creatori di NordLocker, essendo un programma basato su un’architettura a conoscenza zero. Non solo, perché ti mette a disposizione anche un archivio cloud personale in cui memorizzare e sincronizzare i tuoi file con tutti i dispositivi che possiedi. Quanto costa? Oggi il piano Business è in offerta a 8,99 euro euro al mese, per effetto del 30% di sconto.

Perché scegliere NordLocker

Con NordLocker metti al sicuro documenti, foto e video, in modo da riprendere il pieno controllo sui tuoi dati. Grazie allo strumento sviluppato dagli stessi autori di NordVPN, migliori in maniera sensibile la tua privacy: a differenza degli altri servizi cloud, solo tu puoi accedere ai tuoi dati.

Inoltre NordLocker ti consente di mantenere al sicuro i file anche sui dispositivi condivisi. Questo perché i nomi stessi dei file sono crittografati attraverso il sistema AES-256, con il quale avviene anche la gestione dei file.

Ma NordLocker si avvale anche di altri due sistemi di cifratura: xChaCha20 e Ed25519. Il primo offre una protezione completa dei dati di identità e portachiavi, il secondo invece ti garantisce una sicurezza assoluta sulle firme digitali.

L’offerta di oggi di NordLocker sconta il piano Business con archivio cloud da 500GB del 30%. Provalo gratis per 14 giorni e scegli se proseguire o meno al termine del periodo di prova gratuita.

