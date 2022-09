NordVPN: 3 mesi gratis con il piano da 2 anni

La rete, al giorno d’oggi, è un luogo davvero pericoloso. Se è vero che Internet offre opportunità in ogni ambito, dall’intrattenimento a quello lavorativo, si tratta di un luogo dove i nostri dati più sensibili sono costantemente a rischio.

Hacker e criminali informatici sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per sottrarre preziose informazioni, mentre ISP e agenzie pubblicitarie sono potenzialmente una minaccia a livello di privacy.

Le minacce, siano esse semplici tracker o agenti più aggressivi come malware o attacchi ransomware, possono essere contrastati in modo efficace solo adottando precise strategie difensive.

In questo contesto, il caro e vecchio antivirus non è più l’unica arma a nostra disposizione: strumenti come le Virtual Private Network infatti, permettono di ottenere una maggiore copertura sia lato sicurezza che privacy.

Pioggia di sconti sui piani biennali di NordVPN

Tra i tanti provider sul mercato NordVPN risulta uno dei nomi più apprezzati. Si tratta di una delle aziende più famose del settore, con milioni di iscritti sparsi in tutto il mondo.

A rendere tale piattaforma ancora più interessante è l’attuale promozione con cui offre i suoi servizi al pubblico.

Il provider infatti offre, su tutti i piani biennali, 3 mesi gratis di servizio. Un vantaggio considerevole, che si va a sommare ai sconti a cui le sottoscrizioni sono già soggette. Un esempio in tal senso?

Il piano Completo, che include 1 TB di spazio cloud, un sistema data breach scanner, il gestore di password NordPass e un sistema avanzato per bloccare i tracker può infatti usufruire del 65% di sconto sul prezzo di listino. Ciò si traduce con un risparmio complessivo di ben 277 euro sul piano biennale.

Non solo: la possibilità di usufruire della formula “soddisfatti o rimborsati” con scadenza a 30 giorni, permette anche ai più scettici di provare con mano tutte le potenzialità di questa VPN e dei servizi annessi.

