NordVPN arriva su Apple TV: app ufficiale disponibile, ecco come usarla

Da questa settimana è possibile utilizzare l’app di NordVPN per tvOS e, quindi, sfruttare il servizio messo a disposizione dalla VPN anche su Apple TV. L’applicazione ufficiale è già scaricabile dall’AppStore e permette l’accesso al network di migliaia di server di NordVPN sparsi in tutto il mondo.

Per utilizzare NordVPN, invece, serve un abbonamento. È possibile sfruttare l‘offerta di Natale, disponibile in questo momento, per accedere alla VPN in modo illimitato e con un costo di 3,79 euro al mese. Aggiungendo 2 euro in più al mese, inoltre, ci sono anche 1 TB in cloud e il password manager.

L’offerta di Natale è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito di NordVPN e scegliere il piano desiderato. Successivamente, è possibile scaricare l’app della VPN per Apple TV e iniziare a utilizzare il servizio.

NordVPN è disponibile su Apple TV

Grazie all’app per tvOS, è ora possibile utilizzare NordVPN su Apple TV. Si tratta di un a soluzione ottima per un utilizzo completo del dispositivo di Apple. Con NordVPN, infatti, è possibile geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e accedendo ai servizi di streaming desiderati.

Grazie all’app di NordVPN è possibile navigare senza tracciamento e con la protezione della crittografia del traffico dati, per una connessione realmente privata, grazie anche alla politica no log applicata dal servizio. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile senza limiti di banda e di traffico dati.

Con l’offerta in corso, NordVPN costa appena 3,79 euro al mese. C’è anche il piano Completo, con 1 TB in cloud e il password manager, che costa 5,79 euro al mese. Entrambe le versioni del servizio prevedono l’attivazione di un abbonamento biennale con 3 mesi aggiuntivi e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

