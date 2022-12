NordVPN: con l'offerta di Natale la spesa è di appena 2,99 euro al mese

Spendere poco senza rinunciare ad un servizio completo ed al top del settore: questo è quanto garantisce l’offerta di Natale di NordVPN. Il servizio VPN, uno dei più conosciuti ed affermati al mondo, mette a disposizione una promozione davvero ottima per questo periodo di festività.

La promo in corso è l’occasione giusta per risparmiare e accedere in modo completo a NordVPN. L’offerta di Natale riguarda il piano biennale di NordVPN che viene proposto con 3 mesi gratis e con uno sconto del 63% rispetto al costo standard.

Grazie a quest’offerta, quindi, bastano 2,99 euro al mese per attivare NordVPN. La spesa complessiva sarà di circa 80 euro con la possibilità di accedere al servizio VPN per un totale di ben 27 mesi. Scegliendo il piano Plus si aggiunge anche il Password Manager con una spesa di 3,99 euro al mese.

Il massimo risparmio è disponibile con il piano Completo che integra anche il cloud storage crittografato di NordLocker (con 1 TB dedicato in cloud). Il costo è di 5,29 euro al mese con un risparmio del 68% per chi sceglie il piano biennale. Su tutti i piani, inoltre, ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per richiedere l’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di NordVPN:

NordVPN: sconto del 68% con l’offerta di Natale 2022

L’offerta di Natale consente l’accesso al piano Standard di NordVPN con una spesa di 2,99 euro al mese. Questo piano include:

l’utilizzo della VPN senza limiti di banda e possibilità di proteggere 6 dispositivi con un solo account

una rete di oltre 5 mila server per accedere ad Internet

un sistema di protezione anti malware e ad-blocker

una politica no-log rigorosa e una protezione dell’indirizzo IP

Aggiungendo appena 1 euro al mese è possibile passare al piano Plus che include anche il Password Manager multipiattaforma, NordPass, protetto dalla crittografia. C’è anche il piano Completo che arricchisce il servizio con l’aggiunta di NordLocker, servizio di cloud storage criptato con 1 TB di spazio d’archiviazione. Il costo per il piano biennale è di 5,29 euro al mese con un risparmio del 68%.

Per attivare uno dei tre piani di NordVPN in offerta per il periodo di Natale è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.