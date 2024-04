NordVPN è in offerta: 65% di sconto sul piano di 2 anni + 3 mesi extra gratis

NordVPN è uno dei punti di riferimento nel settore della VPN, il servizio che consente di navigare in completo anonimato e superare il blocco geografico imposto dai provider di rete sui contenuti delle piattaforme streaming.

In queste ore è in offerta a 3,69 euro al mese per i primi due anni, per effetto del 65% di sconto sul prezzo di listino di 8,29 euro. In più la promozione prevede tre mesi extra di servizio gratis.

I vantaggi di attivare un servizio VPN con NordVPN

Rispetto alla concorrenza, NordVPN offre numerosi vantaggi. Tra questi segnaliamo innanzitutto la velocità di connessione, di fatto il doppio più veloce. Questo si traduce in automatico in un’esperienza streaming di gran lunga superiore, concetto chiave durante la visione di un evento sportivo, un film o una serie televisiva.

Un altro vantaggio significativo è poter contare su una VPN no-log. A differenza di tanti altri servizi analoghi, garantisce infatti una privacy totale: nessuno, nemmeno NordVPN, conosce i dati personali e le attività del web degli utenti.

C’è poi da aprire la parentesi riguardante la sicurezza online. Anche in questo si conferma come la migliore VPN del settore offrendo tutta una serie di funzionalità per la sicurezza extra notevoli, che rientrano nel pacchetto Threat Protection: blocco dei siti pericolosi, dei tracker web e della pubblicità online invasiva, più il rilevamento di eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet.

A tutto questo infine si aggiunge l’utilizzo dell’avanzato protocollo VPN WireGuard e della crittografia più potente al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.