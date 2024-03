NordVPN è in offerta flash: prezzo ridotto a 3,09 €/mese con 3 mesi extra

È il momento giusto per attivare NordVPN. La migliore VPN sul mercato, infatti, ora costa meno, grazie a una nuova offerta flash che riduce il costo fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un abbonamento complessivo di 27 mesi a prezzo bloccato.

La promozione è ancora più interessante scegliendo la versione completa di NordVPN, che aggiunge 1 TB in cloud oltre al Password Manager multi-piattaforma. In questo caso, infatti, il costo del bundle è di 4,99 euro al mese. Su tutte le versioni in promo c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta flash: è l’occasione giusta per attivarla

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN davvero completa. Il servizio include:

la crittografia del traffico dati e una politica no log , per un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet

del traffico dati e una , per un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet il sistema Threat Protection che rileva e blocca le minacce informatiche durante la navigazione sotto rete VPN

che rileva e blocca le minacce informatiche durante la navigazione sotto rete VPN un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo , per consentire all’utente di aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico all’accesso a un sito oppure a un’app

, per consentire all’utente di aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico all’accesso a un sito oppure a un’app una connessione senza limiti di traffico dati e di banda

la possibilità di utilizzo su 6 diversi dispositivi

NordVPN, grazie all’offerta in corso in questo momento, ora costa 3,09 euro al mese optando per il piano biennale, con garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni e fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal). La versione completa, con 1 TB in cloud e il Password Manager, costa, invece 4,99 euro al mese. Ci sono sempre 3 mesi extra di servizio.

Tutte le versioni sono disponibili per l’attivazione e l’utilizzo immediato tramite il sito ufficiale, raggiungibile qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.