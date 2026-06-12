NordVPN lancia l’offerta estiva di giugno: piani biennali da 2,88 euro al mese

La promozione, valida online fino al 29 luglio 2026, riguarda i pacchetti Base, Plus e Ultimate. Il messaggio è chiaro: proteggere meglio la navigazione quando si è lontani da casa e ci si collega a reti di hotel, aeroporti, bar o stabilimenti balneari. Una scena comune, in estate. E spesso presa un po’ alla leggera.

Sconto fino al 77% e quattro mesi gratis: cosa prevede la promozione

La campagna estiva di NordVPN prevede uno sconto massimo del 77% sui piani da due anni. A questi si aggiungono quattro mesi gratis, oltre ai 24 mesi dell’abbonamento standard. In sostanza, chi sceglie uno dei pacchetti in offerta ottiene 28 mesi di servizio pagando subito l’intero periodo iniziale. L’azienda presenta la promozione come una proposta per chi viaggia, lavora da remoto o usa spesso reti Wi-Fi pubbliche. C’è però un punto da non perdere di vista: non è un vero pagamento mensile. Il prezzo “al mese” serve a confrontare più facilmente i piani, ma la cifra viene calcolata sull’intero periodo promozionale. Meglio controllarlo prima dell’acquisto, soprattutto se si stanno valutando più servizi VPN e si vuole capire anche quanto costerà il rinnovo.

Piani Base, Plus e Ultimate: prezzi iniziali, durata e costi di rinnovo

Il piano NordVPN Base è quello più economico: 2,88 euro al mese per due anni, con quattro mesi extra gratuiti, per un totale di 80,73 euro per i primi 28 mesi. Alla fine del periodo promozionale, il rinnovo indicato è di 139,08 euro l’anno. Il piano Plus, con funzioni in più rispetto alla sola VPN, costa 3,37 euro al mese, sempre per due anni più quattro mesi gratis, con una spesa iniziale di 94,23 euro; il rinnovo passa poi a 179,88 euro l’anno. Più alto il prezzo del pacchetto Ultimate: 5,97 euro al mese per il primo ciclo di 28 mesi, cioè 167,13 euro complessivi. Il rinnovo annuale previsto è di 256,68 euro. Sono numeri da leggere bene: il risparmio più forte riguarda il primo periodo. Dopo, come spesso succede con gli abbonamenti digitali, il prezzo cambia.

Perché una VPN può essere utile in vacanza e sulle reti Wi-Fi pubbliche

Una VPN in vacanza può tornare utile soprattutto quando ci si collega a reti condivise: in hotel, in aeroporto, al bar o in un ristorante sul lungomare. Non sempre queste connessioni sono protette come quella di casa. Una rete privata virtuale aiuta a cifrare il traffico tra il dispositivo e il server VPN.

Detto più semplicemente: rende più difficile intercettare i dati mentre si naviga. Non è una barriera assoluta contro ogni rischio informatico e non sostituisce le buone abitudini, come aggiornare smartphone e computer, usare password solide e attivare l’autenticazione a due fattori. Però può essere uno strumento utile, specie per chi controlla home banking, posta elettronica o documenti di lavoro quando è fuori. “La prima regola resta evitare reti sconosciute o senza password”, ricordano spesso gli esperti di sicurezza digitale. Ma tra check-in, treni in ritardo e lavoro da remoto, non sempre si ha scelta.

Scadenza dell’offerta e garanzia di rimborso entro 30 giorni

La promozione NordVPN di giugno 2026 resterà disponibile, secondo quanto indicato nella pagina dell’offerta, fino al 29 luglio 2026. Chi attiva uno dei piani può contare anche su una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto: un modo per provare il servizio e chiedere la restituzione della somma se non risponde alle aspettative.

Conviene comunque verificare le condizioni aggiornate prima di procedere, perché prezzi, disponibilità e dettagli commerciali possono cambiare. Il punto è semplice: l’offerta è più conveniente all’inizio, mentre il costo di rinnovo è molto più alto. Per chi cerca una VPN da usare durante l’estate, tra viaggi, reti pubbliche e lavoro in mobilità, il pacchetto può essere interessante. A patto di guardare anche alla scadenza.