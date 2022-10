NordVPN: prestazioni al top e prezzo scontato del 63%, è la miglior VPN?

Per individuare la miglior VPN a disposizione è necessario valutare con attenzione le caratteristiche garantite dalla connessione, sia in termini di velocità che in termini di sicurezza, ed il costo richiesto per l’utilizzo della rete. L’analisi di questi due parametri è fondamentale per una scelta corretta in grado di garantire la possibilità di utilizzare una VPN al meglio.

Con la nuova offerta Black Friday di NordVPN è possibile abbinare le prestazioni e la sicurezza di una delle migliori VPN sul mercato ad un costo davvero contenuto. Grazie a questa promozione, quindi, puntare su NordVPN è una scelta fortemente consigliata. Le prestazioni garantite dal servizio di VPN di NordVPN sono, infatti, al top del settore, sia per velocità di connessione che per sicurezza.

Con lo sconto del 63% ottenibile grazie alla promozione Black Friday, inoltre, è possibile massimizzare anche la convenienza. Scegliendo il Piano 2 anni, infatti, si ottengono 3 mesi gratis (per un totale di 25 mesi) con una spesa che parte dall’equivalente di 3,69 euro al mese. Si tratta di un esborso minimo considerato la qualità della VPN in questione.

NordVPN: sicurezza e prestazioni al top ad un prezzo davvero ridotto con la promo Black Friday

Nella scelta della miglior VPN per navigare in sicurezza è necessario prendere in considerazione NordVPN, da tempo punto di riferimento del settore. La VPN in questione può contare su di una rete di oltre 5.600 server sparsi in 59 Paesi, garantendo così una connessione ad alta velocità con larghezza di banda illimitata.

Il traffico web viene, quindi, crittografato, con sistemi all’avanguardia (c’è il riscorso alla crittografia AES a 256 bit) per oscurare i dati dell’utente che saranno illeggibili a terzi. C’è anche la funzione Kill Switch che blocca l’accesso al web in caso di improvvisa interruzione della connessione VPN. Da notare, inoltre, che il servizio utilizza una politica “no log” certificata che contribuisce a massimizzare la privacy dell’utente.

L’utilizzo della connessione sicura con NordVPN è semplificato dal fatto che con un singolo account è possibile accedere da 6 dispositivi in contemporanea, in modo da condividere il servizio con amici e parenti. La VPN, inoltre, è completamente multipiattaforma con app disponibili su smartphone, tablet, PC, Smart TV e anche per router.

A completare i vantaggi di NordVPN c’è la nuova offerta Black Friday che garantisce uno sconto fino a 63% sul Piano 2 anni e sul Piano 1 anno (entrambi garantiscono 3 mesi gratis inoltre). Il servizio, inoltre, è disponibile in tre versioni (Standard, Plus e Completo). Basta la versione Standard (dal costo di 3,69 euro al mese con il piano biennale) per ottenere una protezione completa con VPN, anti-malware, tracker e ad-blocker.

