NordVPN: prezzi in picchiata, piano Standard in offerta a 3,79 euro

In queste ore NordVPN ha lanciato una nuova offerta speciale, rendendo i suoi piani ancora più convenienti: sconti fino al 65% sul piano Completo, mentre quello Standard è attivabile a soli 3,79 euro al mese. Le offerte riguardano i piani di durata biennale, a cui si aggiungono 3 mesi aggiuntivi in regalo. Si tratta di una delle promo migliori di sempre per quella che è considerata da tutti come la VPN leader del settore.

NordVPN in offerta a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni

L’offerta speciale di NordVPN fa crollare i prezzi fino a 3,79 euro al mese per il piano Standard, per effetto del 54% di sconto, a cui si sommano 3 mesi extra gratis. Puoi prendere in considerazione anche il piano Plus a 4,59 euro, scontato del 56% rispetto al prezzo di listino. Per finire, il piano Completo è in sconto del 65%, attivabile al prezzo di 5,79 euro al mese per 2 anni e 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Se scegli il piano Standard ottieni una VPN sicura e con una connessione ad alta velocità, uno strumento anti-malware, un tool anti tracker e un ad-blocker integrato.

Con il piano Plus, oltre ai benefici del pacchetto Standard, ottieni un password manager multipiattaforma e uno strumento professionale che ti permette di verificare se i tuoi indirizzi email, i dati della carta di credito o le tue password sono stati violati.

Attivando il piano Completo, hai tutti i vantaggi dei piani Standard e Plus più uno spazio di archiviazione cloud da 1TB e l’aggiunta della crittografia dei file di nuova generazione al fine di rendere i tuoi dati personali ancora più sicuri sui tuoi dispositivi e sul cloud.

Cogli al volo l’ultima offerta di NordVPN per attivare una delle VPN migliori disponibili ad oggi sul mercato a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni.

