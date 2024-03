NordVPN: sconti fino al 65% sul piano di due anni (offerta a tempo limitato)

Nelle ultime ore NordVPN ha lanciato una nuova promozione sui piani di due anni, con sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro. L’offerta è a tempo limitato, terminerà a breve.

Ricordiamo che dall’inizio dell’anno lo stesso piano di 24 mesi era in offerta a 3,99 euro: lo sconto è di 30 centesimi per ogni mese, dunque circa 7 euro in due anni. In più la promo garantisce tre mesi extra di servizio gratis.

I vantaggi di usare NordVPN

Prima di tutto, una VPN come NordVPN propone una privacy online assoluta: nessuno, né lo staff di NordVPN né aziende di terze parti possono risalire alle attivitità web dell’utente (VPN no-log).

Un altro vantaggio è di poter guardare i contenuti bloccati dalle restrizioni geografiche: basta connettersi a un server VPN posizionato in un Paese dove il blocco non è in vigore per poter vedere i propri contenuti preferiti sia in Italia che all’estero.

Per quanto riguarda l’esperienza streaming, la connessione di NordVPN va il doppio più veloce rispetto a quella della concorrenza, a tutto vantaggio di una qualità di visione non paragonabile con quella offerta dalle altre concorrenti.

Un ulteriore punto a favore di NordVPN ha per oggetto le funzionalità di sicurezza extra garantite ai suoi clienti. Tra queste si annoverano Threat Protection, che va a bloccare gli annunci pubblicitari invasivi durante la navigazione online, i tracker web per non essere rintracciati e gli eventuali malware presenti nei file scaricati in rete.

