Nostalgici degli anni 80? Questo orologio Casio è il regalo perfetto e costa POCHISSIMO

L’orologio digitale da uomo della collezione vintage di Casio è il classico gadget che non può mancare al polso di un appassionato di orologi con un certo gusto per il vintage. La cassa è realizzata in resina marrone con diametro di 34,4 mm e include una calcolatrice nella parte bassa del cinturino. Il suo particolare stile anni 80 rende questo piccolo gioiello un must da indossare in ogni circostanza. Compralo su Amazon a soli 23 euro grazie all’offerta di oggi che lo sconta del 23%.

Casio Collection: orologio digitale da uomo con cinturino in plastica

Questo orologio è però molto di più che un semplice oggetto da collezione, visto che ha tutte le funzionalità tipiche di un dispositivo moderno. L’orologio consente di impostare e visualizzare un secondo fuso orario, dunque ideale ad esempio per chi effettua spesso telefonate intercontinentali. Dispone inoltre di funzioni come la rilevazione del tempo trascorso, l’allarme giornaliero, che ricorda eventi che si ripetono quotidianamente con un segnale acustico emesso all’ora preimpostata e il calendario automatico che visualizza sempre la data esatta.

La calcolatrice ad 8 cifre ha le funzioni addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, e come scritto prima è montata nel corpo del quadrante. L’intero orologio è costruito con materiale resina, tranne il quadrante che è in vetro acrilico. L’acrilico è un materiale piuttosto resistente agli urti. La resina invece è di tipo sintetico, un materiale ideale per i cinturini grazie alla sua estrema resistenza e flessibilità. Dura nel tempo, è resistente, leggera e subisce meno gli sbalzi di temperatura.



Questo orologio è anche impermeabile a norma DIN 8310 e/o ISO 22810, sopporta quindi spruzzi leggeri. Insomma, un bel gioiellino che può impreziosire la vostra collezione di orologi, risultare un bel regalo per un amico o parente più in là con gli anni, oppure diventare il vostro originale quanto stiloso gadget da indossare al polso. Compralo quindi su Amazon a soli 23 euro grazie all’offerta di oggi che lo sconta del 23%. Fai in fretta, però, pochi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.