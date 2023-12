Notebook a MENO di 200€! Ecco la promo BOMBA!

Non ci crediamo nemmeno noi, ma ecco il notebook a meno di 200€! Si tratta di un device di tutto rispetto, ad un prezzo incredibile! Grazie allo sconto Amazon del 30%, potrete avere questo fantastico device a soli 189,99€! Il display è da ben 15,6 pollici!

Ecco il notebook economico perfetto per gli studenti!

Il mondo dei notebook, nel tempo, ha visto prezzi sempre più al rialzo. Per questa ragione, scovare online un notebook a meno di 200€ non è affatto semplice.

Noi ci siamo riusciti e abbiamo persino trovato un prodotto dalle caratteristiche tecniche molto interessanti. Stiamo parlando di un device con schermo da 15,6 pollici FullHD, ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Il processore è un Celeron N che, pur non brillando nelle prestazioni, è perfetto per svolgere lavoro d’ufficio light. Si tratta di un processore che permette una perfetta navigazione online, la visione di contenuti multimediali, ma sconsigliato per i videogiocatori.

A bordo, ovviamente, troviamo l’ottimo Windows 11: un sistema operativo familiare a molti che, tra le altre cose, permette di sfruttare tutti i servizi cloud di Microsoft.

Si tratta della macchina perfetta per gli studenti che hanno necessità di un notebook a meno di 200€ non avendo budget troppo elevato. I più smanettoni potrebbero trovare conveniente montare a bordo del device un sistema operativo diverso come ChromeOS: fatelo solo se ne siete in grado.

Cosa aggiungere? Non resta che consigliarvi caldamente l’acquisto di questo notebook super economico che, grazie alla promo Amazon di oggi che lo sconta del 30%, arriva a costare solo 189,99€! Il display FullHD vi lascerà stupiti e vi renderà super soddisfatti dell’acquisto. Non aspettate! Approfittatene subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.