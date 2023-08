Notebook Acer in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Un giocatore PC che si rispetti ha spesso la necessità di giocare ai suoi titoli preferiti anche quando si ritrova in mobilità, in viaggio per lavoro, per impegni universitari o per puro piacere personale, senza dover per forza scendere a inutili compromessi dettati dalla stragrande maggioranza dei notebook attuali, non di certo adatti al gaming. È proprio a questa necessità che ha recentemente pensato Amazon, proponendoti il notebook Acer 7 A715 da gaming in offerta all’incredibile prezzo di 689 euro, con uno sconto di ben 110 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Un notebook perfetto per giocare

Partiamo col dire che le prestazioni di questo notebook Acer sono davvero estreme, e ti consentono di giocare senza alcun tipo di compromesso alla stragrande maggioranza dei tuoi videogiochi preferiti per PC. Abbiamo in questo caso infatti un processore i5-1240P, corredato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di Ram, che permettono di far girare qualsiasi titolo recente con un’ottima fluidità.

Questa combinazione è perfetta dunque sia per il lato gaming, sia che tu abbia bisogno per i tuoi impegni lavorativi, dal momento che sarà in grado di avviare ed eseguire qualsiasi software (anche quelli più pesanti, come accade per il fotoritocco e il video editing) senza nessun tentennamento o incertezza.

Prestazioni eccellenti anche per quanto riguarda la connettività di questo notebook grazie al nuovissimo modulo Wi-Fi, oltre alle 2 porte USB che ti consentono di collegare praticamente tutte le periferiche che vuoi (joypad e quant’altro) per giocare ai tuoi videogiochi preferiti.

Ottimo poi il display IPS con risoluzione Full HD e diagonale di 15.6 pollici, che ti permette di godere dei più minimi dettagli dei tuoi videogiochi, così come anche serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo.

In definitiva, con nemmeno 700 euro puoi assicurarti un notebook perfetto per il gaming ad un prezzo eccezionale: non lasciarti scappare questa occasione e acquistalo il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.