Notebook ACER in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Chi si trova spesso fuori e in viaggio per lavoro o altre esigenze personali, ha la necessità di avere a disposizione un notebook performante, grazie al quale continuare il proprio flusso di lavoro e ottimizzare così i “tempi morti” del viaggio in treno o in aereo. È proprio a questo bisogno che Amazon ha recentemente risposto proponendoti il notebook Acer Extensa EX215-54 in offerta su Amazon al prezzo stracciato di soli 499 euro.

Il notebook Acer perfetto

Sono tante le caratteristiche di punta che presenta questo PC portatile, a partire senz’ombra di dubbio dal performante processore Intel Core i5-1135G7, grazie al quale qualsiasi app o software potrà essere avviata senza il benché minimo tentennamento o esitazione. Questo, unito ad una RAM da 8 GB (tralaltro espandibile fino a ben 16 GB, per chi volesse di più), assicura una potenza e una fluidità senza eguali, in grado da permetterti di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Il design è davvero sottile ed elegante, l’ideale per essere trasportato senza problemi anche all’interno di uno zainetto da portare in spalla. Eccellente il display con diagonale da 15.6 pollici e risoluzione Full-HD, che rende ogni immagine vivace e straordinaria.

La connettività, poi, è senz’altro il fiore all’occhiello di questo portatile, grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac) che permette di avere un accesso rapido e veloce a internet, in modo tale da poter lavorare senza problemi. Utile anche la webcam e il microfono integrato, che consentono insieme di effettuare videochiamate con i propri colleghi, amici o famigliari che dir si voglia. Nulla da dire anche per le tre porte USB, di cui due 3.2 di prima generazione, grazie alle quali potrai trasferire i tuoi file a velocità assurde sulle tue chiavette, senza neanche accorgerti, o eventualmente collegare mouse e periferiche esterne per qualsiasi tua esigenza.

Insomma, con nemmeno 500 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC portatile di tutto rispetto, fedele alleato di ogni tua sessione di lavoro quando ti ritrovi in viaggio: ecco dunque che ti suggeriamo di acquistare il notebook Acer il prima possibile cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta e le relative unità potrebbero terminare da un momento all’altro.

