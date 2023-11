Il Black Friday rende il tuo GAMING qualcosa di unico: Notebook Acer con il 6% di SCONTO!

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL è uno straordinario Notebook Gaming, con Processore Intel Core i9-13900HX, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Display 16″ WQXGA IPS 165 Hz, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, sistema operativo Windows 11 Home! Oggi lo paghi solo 1.699 con il 6% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL: le caratteristiche

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL porta il gaming a prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, memoria SSD da 1 TB e fino a 32 GB di RAM DDR5 5600 MHz. Display WQXGA IPS da 16″ in formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz DDS. Le GPU dei notebook gaming NVIDIA GeForce RTX serie 40 superano il muro del suono sia per i giocatori sia per i creatori. Sono supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità.

Sfrutta l’incredibile quantità di porte del laptop gaming, tra cui 2 USB 3.2 Gen2, 1 USB 3.2 Gen1, 2 Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ed il lettore di schede Micro SD. Utile retroilluminazione RGB a 4 zone, utilizza i tasti di scelta rapida della modalità per adattarti a ogni situazione e apri PredatorSense con la semplice pressione di un tasto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.