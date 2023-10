OFFERTA IMPERDIBILE: Notebook Acer oggi scontato del 33%!

Acer è tra i marchi più importanti nella produzione di notebook e laptop. E il modello che presentiamo in questa strepitosa offerta ne è la prova lampante: Acer Aspire 3 A315-58-36BT è un Notebook con Processore Intel Core i3-1115G4, con una potente RAM 8 GB DDR4, una memoria da 256 GB PCIe NVMe SSD, un vivido Display 15.6″ FHD LED, un processore Intel UHD, sistema operativo Windows 11 Home in S mode e un elegante colore Silver. Oggi è in offerta con uno sconto del 33%, quindi lo paghi solo 369 euro!

Notebook Acer Aspire 3: scopri tutte le caratteristiche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questo PC portatile Acer Aspire 3 prima solo accennate: si tratta di un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, Display 15.6″ FHD, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività. Lo schermo è costituito come detto da un display 15.6″ Full HD LED LCD ideale anche per chi gioca, grazie ai bordi sottili che offrono un ampio spazio di visualizzazione. Inoltre, la tecnologia Acer BlueLightShield protegge la vista dalla luce blu nociva.

Se fai spesso videochiamate per lavoro o con parenti e amici lontani, ti sarà utile sapere che il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac), quindi la tua immagine non si impallerà. Inoltre include una webcam HD con ben due microfoni integrati, quindi gli interlocutori ti vedranno sentiranno forte e chiaro! Con questo notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Infine, è molto comodo da portare con te grazie al fatto che è grande 15.6 pollici, molto leggero e sottile. La batteria a lunga durata con autonomia ti consente di usarlo fino a 9 ore di uso continuo.

Dunque, cosa aspetti? Acquista questo potente notebook Acer a soli 369 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.