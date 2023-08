Notebook ASUS da gaming in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di proseguire uno dei nostri videogiochi preferiti anche quando ci ritroviamo in viaggio, che sia per vacanza o per motivi di lavoro, e non possiamo di certo portarci appresso il nostro PC desktop, in quanto sarebbe troppo ingombrante e non di certo trasportabile all’interno di una valigia. È proprio sulla base di questo bisogno che Amazon ci ha pensato recentemente proponendoti il Notebook ASUS da gaming TUF F15 FX506HC in offerta all’incredibile prezzo di soli 729 euro, con uno sconto di più di 170 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa ASUS.

Un notebook ASUS perfetto per giocare

Partiamo prima di tutto dal display eccellente di questo monitor da gaming, che presenta una diagonale da ben 15.6 pollici alla risoluzione Full HD. Lo schermo a 144 Hz permette poi una frequenza d’aggiornamento davvero senza limiti, e questo è importantissimo soprattuto quando giochi a titoli veloci e dinamici come nel caso degli sparatutto in prima persona, tra cui Call of Duty o Battlefield.

Il cuore centrale di questo notebook è rappresentato senz’ombra di dubbio dal processore Intel Core di 11° generazione i5-11400H, il quale assieme alla scheda grafica NVIDIA GeForceRTX 3050 da 6 GB dedicati assicura una potenza senza eguali, in grado di riprodurre anche il videogioco più pesante di ultima generazione, a dettagli mai visti prima. È proprio la scheda video che ti permette infatti di avere più di 60 frame al secondo, restituendo una fluidità davvero eccezionale anche ai titoli più complessi.

La connettività di questo portatile poi è davvero vastissima e completa: il notebook ASUS dispone infatti di due porte USB 3.2 Type A, che ti consentono di trasferire i file su chiavetta (o qualsiasi altro supporto esterno, come per esempio un SSD a stato solido) ad un’altissima velocità di scrittura. Oltre a questo troviamo poi la connettività Bluetooth, grazie alla quale potrai collegare senza alcun tipo di problema le tue cuffie da gaming, e prendere parte alle tue partite in multiplayer online con i tuoi amici.

Insomma, a poco più di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC perfetto per giocare ai tuoi videogiochi preferiti di ultima generazione, con delle prestazioni davvero eccezionali e al passo coi tempi: ecco perché ti suggeriamo caldamente di acquistare questo notebook ASUS in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.