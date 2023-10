Il Notebook ASUS è CROLLATO di prezzo: prendilo ORA!

Il prezzo del Notebook ASUS Zenbook 14 (modello UM3402YA-KP626W), in alluminio, con Monitor da 14″ Anti-glare, processore AMD Ryzen™ 7 7730U, RAM 16GB, memoria 512GB SSD PCIE, sistema operativo Windows 11 Home, e in colore Nero finalmente è in offerta! Sai quanto paghi se lo prendi ora? Solo 899 euro, risparmiando il 18% sul prezzo di partenza. Dunque circa un quinto in meno per un notebook leggero e potente, che si presta a tutti gli utilizzi: lavoro, studio, gaming, visione di film e serie tv, ecc.

Notebook ASUS Zenbook 14: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche e i vantaggi di questo Notebook ASUS Zenbook 14. Parliamo di una struttura in alluminio, ideale per eventuali urti. Vanta un display da 14” luminoso, nitido e a basso consumo energetico. Molto interessante la cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione più comoda. Ottimo poi il comparto audio, fattore non scontato quando si parla di portatili: è dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon. Garantisce un suono potente, coinvolgente e cristallino. Potenza impressionante garantita dal Processore AMD Ryzen 7 7730U con 16GB di RAM e grafica AMD Radeon, un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione e avrai a disposizione l’ultimo WiFi 6E.

Con la tecnologia ASUS Intelligent Performance, funzionerà ad alte prestazioni per tutto il tempo necessario. La tecnologia ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) e il software Intelligent Collaboration portano l’esperienza delle videochiamate a un livello superiore. 3DNR migliora significativamente la nitidezza dell’immagine della webcam, con un algoritmo unico che affina le immagini ed esegue correzioni in tempo reale per assicurarsi che l’immagine risulti nitida e chiara durante le videochiamate.

Dunque, come detto, questo portatile è ottimo per tutte le funzioni ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Oggi paghi solo 899 euro, risparmiando il 18% sul prezzo di partenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.