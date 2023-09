Notebook ASUS, ora il PREZZO si è abbassato: lo SCONTO imperdibile

Asus è un marchio che da anni ormai propone ottimi Pc a prezzi competitivi, sia fissi che portatili. Come questo Notebook ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ1418W, con Monitor 15,6″ Antiglare, proessore Intel Core 12ma gen i7-1255U, combinazione RAM 8GB + 512GB SSD PCIE che lo rendono molto fluido, sistema operativo Windows 11 Home, grafica Intel Iris Xe per un gaming di alto livello e un accattivante color argento. Tutto questo sarà tuo con soli 699 euro, grazie allo sconto del 22%!

Notebook ASUS Vivobook 15: le caratteristiche

Scopriamo tutte le caratteristiche tecniche del Notebook ASUS Vivobook 15. Partiamo proprio dal display NanoEdge nitido e dalle cornici sottile, con ampi angoli di visione. Parliamo di un monitor certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi. Potrai tranquillamente usarlo quindi anche in condizioni di scarsa luce o nel buio. La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda. E, a proposito di buio, è dotato di tastiera retroilluminata, il che pure ti agevolerà in ambienti scarsamente o per nulla illuminati.

Il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e SSD PCIE da 512GB garantiscono performance elevate. A cui aggiungere la specifica ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) che offre un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico, per aumentare in modo intelligente le prestazioni della CPU migliorando la stabilità. Inoltre, permette una durata della batteria dalla durata molto lunga anche in caso di uso intensivo e zero rumorosità delle ventole di raffreddamento.

Insomma, il Notebook ASUS Vivobook 15 è ideale sia per lavorare che per giocare, o per guardare film, grazie al comparto software davvero eccellente e per ogni esigenza. Molto bene anche l’autonomia per un uso prolungato, come visto ideale anche nelle ore notturne. Sarà tuo a soli 699 euro con uno sconto del 22%! Ma conviene affrettarsi, molti hanno già messo gli occhi addosso su questa straordinaria offerta.

