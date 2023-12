Notebook BELLO e POTENTE a 330€ in meno su Amazon: OFFERTA shock

Se hai la necessità di acquistare un nuovo notebook, magari da affiancare al PC di casa, e fossi alla ricerca di una offerta di Amazon, sappi che quest’oggi hai a portata di mano una occasione davvero conveniente per un notebook Windows da 15.6 pollici. Spendendo la cifra regalo di appena 269€, infatti, sfruttando lo sconto immediato del 50% e un ulteriore sconto in pagina di 30€, puoi stringere tra le mani un computer portatile di tutto rispetto.

Il device è realizzato con materiali di buona fattura, ha dalla sua un incredibile rapporto qualità/prezzo e sfrutta a dovere una buona scheda tecnica per assicurarti una esperienza di utilizzo appagante.

Costa appena 269 euro il notebook da 15.6 pollici in offerta su Amazon: occasione d’oro

Il notebook in questione monta un pannello IPS da 15.6 pollici ad altissima risoluzione Full HD ideale per navigare in rete, lavorare, svagarsi, guardare contenuti multimediali e molto altro ancora; sotto il cofano, inoltre, è presente un buon processore quad core di Intel con 12 GB di RAM e 512 GB SSD per salvare file e app importanti.

Al prezzo regalo di appena 269€ su Amazon hai a portata di mano l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare il popolarissimo notebook economico; mettilo adesso nel carrello di Amazon e sfrutta la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

