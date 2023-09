Un NOTEBOOK a soli 275 euro? ORA sì! Ecco l'OFFERTA che non puoi perdere

Notebook 14,1″, Sistema Operativo Windows 11, Intel Alder Lake N100, fino a 3,4 GHz, 8GB RAM + 256GB ROM, 1920 x 1080 IPS, Wi Fi 6/BT5.2 a soli 275,51 euro! No, non ti stiamo prendendo in giro, ma è l’offerta in corso su Amazon relativa a un Pc Chuwi! Già, hai letto bene, il tutto è possibile grazie a uno sconto del 5% che riduce ulteriormente il prezzo di partenza già basso!

Notebook Chuwi: tutte le caratteristiche

Se stai ancora leggendo e non hai cliccato il banner, allora cerchi altre info utili al riguardo. Che siamo lieti di darti. Il notebook Chuwi Gemibook X Pro ha un sorprendere processore Intel Alder Lake N100. Il sistema operativo è Windows 11, una memoria a doppio c LPDDR5-4800-MT/S e la larghezza di banda fino a 8,4 GB/s. Supporta DirectX 12 e OpenGL 4.5, così da poter eseguire la maggior parte dei giochi più recenti con impostazioni grafiche medie. Una buona notizia dunque per i gamer.

La RAM integrata è da 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione da 256 GB ti dà la possibilità di memorizzare più documenti, video, applicazioni e giochi. Pesa meno di 1 kg e mezzo e il suo spessore è di 19 mm, quindi è facile da portare con sé. La risoluzione di 1920×1080 e le cornici sottili con lo schermo esteso per l’80%, oltre a un rapporto di aspetto di 16: 9, permette di non avere problemi di visione. La batteria ad alte prestazioni da 38 Wh può funzionare continuamente per 6-8 ore. Grazie alla stabile Wi-Fi 6 Wireless LAN puoi partecipare comodamente a corsi online, ufficio, da remoto, video e giochi. Il Bluetooth è di ultima generazione.

Insomma, un laptop sorprendente, ideale sia per lavorare che per giocare, che oggi paghi solo 275,51 euro! Grazie all’offerta del 5%! Ti conviene comunque fare presto perché sono già tanti che stanno facendo check-out per portarselo a casa!

