Notebook con Windows 11 e display 16" FHD: sconto GIGANTESCO di 700€

Se stai cercando un notebook che offra prestazioni affidabili in un design compatto e conveniente, il PC Portatile 16″ FHD Jumper potrebbe essere la soluzione ideale. Questo notebook è alimentato dal processore Intel Celeron N5095, che offre una buona combinazione di potenza e efficienza energetica per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Insomma, un’ottima soluzione sia per chi lavora che per chi studia o vuole solo divertirsi, e che oggi costa appena 379€ grazie al mega sconto del 71% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

PC portatile Jumper: sconto mostruoso

Una delle caratteristiche che spicca in questo notebook è il display da 16″ con risoluzione FHD (1920 x 1200) e rapporto di forma 16:10. Questo ti permette di godere di immagini chiare e dettagliate, ideali per la visione di contenuti multimediali, navigazione web e attività di produttività. Inoltre, i quattro altoparlanti stereo integrati offrono un’esperienza audio coinvolgente.

La memoria RAM da 16GB e lo SSD da 512GB assicurano una buona reattività e la capacità di gestire più attività contemporaneamente senza problemi di rallentamenti. La connettività è resa facile grazie al supporto per il WiFi dual-band (2.4/5G), che ti consente di rimanere connesso sia a reti più lente che a reti più veloci.

Inoltre, il notebook è dotato di una ventola di raffreddamento per evitare il surriscaldamento durante l’uso prolungato. Questo è particolarmente utile quando si affrontano attività più intense come la visione di video in streaming o l’esecuzione di applicazioni più pesanti.

Il PC portatile Jumper rappresenta un’opzione versatile e affidabile per coloro che cercano un notebook per le loro esigenze quotidiane. Con una combinazione di prestazioni solide, un display di qualità e un design pratico, questo notebook potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per rimanere produttivo e connesso. E oggi costa appena 379€ grazie al mega sconto del 71% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

