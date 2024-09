Notebook da gaming AOC in doppio sconto: ultimissimi a disposizione

Sei un appassionato di videogiochi? Allora non perdere l’occasione di acquistare il Notebook da gaming AOC in offerta speciale a soli 564 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Notebook da gaming AOC: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Notebook da gaming AOC utilizza i chip AI più recenti ed è dotato di uno dei processori più avanzati sul mercato.

Nello specifico la funzione di elaborazione AI dedicata può accelerare il processo di formazione e ragionamento del modello di apprendimento del gaming laptop e ridurre i tempi di elaborazione e analisi dei dati, migliorando significativamente le prestazioni così da primeggiare sempre nei tuoi videogiochi preferiti.

La connettività non è da meno grazie alla connessione a Wifi 6 e al Bluetooth 5.2 che permette di caricare e trasferire dati allo stesso tempo. Allo stesso tempo è dotato di memoria DDR5 integrata da 16 GB e SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB così da poter archiviare qualsiasi tipologia di contenuto multimediale, anche se molto pesante.

In più, il design leggero in metallo è più elegante e portatile, con uno spessore di soli 1,8 cm. Questo vuol dire che potrai trasportarlo ovunque nella massima comodità e, inoltre, con una durata della batteria più lunga, avrai l’energia necessaria per un utilizzo che dura una giornata intera.

Oggi il Notebook da gaming AOC è in offerta speciale su Amazon a soli 564 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.