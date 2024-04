Notebook da Gaming: DOPPIO SCONTO da sfruttare SUBITO

Un notebook di qualità può essere un vero “game changer” per le nostre sessioni lunghe di gioco, ma se dovessimo optare per un dispositivo progettato appositamente per giocare? Oggi su Amazon è disponibile un fantastico e potentissimo notebook da Gaming di ACEMAGIC e lo puoi acquistare a un prezzo al ribasso grazie a una favolosa offerta a tempo: con una detrazione del 5% più un Coupon di 40€ da applicare, oggi lo puoi acquistare spendendo 474,33€. Non lasciarti sfuggire questa offerta, fai in fretta perché le scorte potrebbero esaurirsi!

Notebook da Gaming ACEMAGIC: prendilo subito sfruttando l’offerta a tempo

AX16PRO è un notebook da gaming che dispone di un processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, e una frequenza turbo massima fino a 4,3 GHz, cache L3 da 8 Mb. In questo modo, il multitasking sarà veramente un gioco da ragazzi, specialmente perché la capacità di elaborazione grafica di AMD Radeon ti aiuterà a rimanere completamente immerso nel gioco a cui stai giocando. È progettato per essere durevole grazie al guscio in metallo che attutisce ogni tipo di pressione o urto.

Lo schermo in HD da 16,1 pollici di garantisce un utilizzo più confortevole, con la tastiera retroilluminata dotata di tastierino numerico che rendono il tutto ancora più semplice. Avrai a disposizione tantissima RAM da 16 Gb a larghezza di banda elevata, così da poter eseguire tutti i giochi che vuoi senza alcun problema e utilizzare app di editing foto e video in maniera velocissima. In più, le operazioni saranno fino a 15 volte più veloci rispetto a un disco rigido tradizionale grazie all’SSD da 512 GB NVMe M.2.

