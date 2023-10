Notebook straordinario ricondizionato a soli 179 euro: risparmia e rispetta l'ambiente

La compravendita di oggetti usati non è certo un fatto nuovo, ma in questi anni ha assunto una notevole importanza con la diffusione di apparecchi tecnologici. Visto che, i vari componenti che portano in dote, inquinano pesantemente l’ambiente. Acquistare pc, tablet o smartphone ricondizionati porta anche a un gran risparmio, purché ovviamente se tenuti bene. Il Notebook Dell Latitude E5270 da 12.5″, con processore i5 Ram, ram da 8GB e SSD 240 gb è un ottimo esempio di ciò. Lo prendi adesso su eBay a soli 179,90 euro! Dobbiamo però dirti che ce n’è uno solo a disposizione, quindi ti conviene sbrigarti!

Notebook Dell Latitude E5270: le caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche di questo Notebook Dell Latitude E5270 ricondizionato. Processore Intel Core i5-6200U 2.30 GHz (fino a 2.80 GHz in turbo boost / 2 Core 4 Thread), Scheda Video Intel HD Graphics 520, Memoria RAM 8GB DDR4 – Memoria aggiornabile fino a 16GB, SSD 240GB SATA 2.5″, Webcam integrata, Wi-Fi integrato, Scheda di rete Gigabit 10/100/1000 Mbps, Schermo 12.5″ LED – Risoluzione HD 1366 x 768, Tastiera sempre della DELL con layout italiano.

E ancora, troverai la Batteria in ottime condizioni, l’Alimentator pure è incluso nella confezione. Molto leggero, lo porti dove vuoi visto che pesa solo 1 kg e mezzo. Dimensioni compatte: 31 x 2,3 x 21,5 cm.

Questi invece tutte le porte/connettori presenti:

3 x USB 3.0

1 x VGA (Video)

1 x HDMI (Video)

1 x RJ-45 (Ethernet)

1 x combo audio cuffie/microfono

1 x Lettore Memorie SD

Lo prendi adesso su eBay a soli 179,90 euro! Dobbiamo però ancora ricordarti che ce n’è uno solo a disposizione, quindi ti conviene sbrigarti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.