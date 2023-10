Il Notebook GAMING di nuovo in OFFERTA: vuoi perderlo anche stavolta?

Il Notebook gaming MSI Stealth 15 A13VF-051IT è tornato in offerta, per darti una seconda chance! Parliamo di un Notebook con display da 15.6″ OLED QHD, 240Hz, processore Intel i7-13620H, scheda grafica Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 5200MHz, memoria 1TB SSD PCIe 4, connessione WiFi 6, sistema operativo Windows 11 Home e completamente in italiano. Per Layout della tastiera e Garanzia ITA. Oggi lo paghi 1.699 euro grazie allo sconto del 15%!

Notebook gaming MSI Stealth 15 A13VF-051IT: le caratteristiche

Il notebook MSI Stealth 15 combina design a prestazioni eccellenti. Puoi anche usarlo per il lavoro, soprattutto se svolgi professioni che hanno a che fare con l’editing grafico (come gli architetti e i progettisti), la lettura di grafici sull’andamento dei prezzi in borsa (si pensi al trading online), si collega spesso in videochiamata. Oltre ovviamente per guardare film e serie tv in streaming, così come eventi sportivi. La fluidità è garantita dal nuovo design Shared-Pipe con heatpipe collegati sia alla CPU che alla GPU per aiutare a migliorare la capacità termica sotto carichi estremi. In combinazione con MSI Cooler Boost Trinity+ potrai goderti qualsiasi sessione di gioco.

Il processore Intel Coredi 13a generazione con architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, offre migliori lavori multitasking ed esecuzione di giochi impegnativi. NVIDIA Studio è il tuo vantaggio creativo con GPU RTX all’avanguardia che alimentano le migliori app creative. Straordinario poi il display, con alta risoluzione e frequenza di aggiornamento veloce, esperienza per giochi realistici e gameplay fluido. Viene fornito con la combinazione definitiva di interfaccia di trasferimento dati e la larghezza di banda più ampia.

Insomma, il Notebook gaming MSI Stealth 15 A13VF-051IT è un prodotto straordinario, che oggi lo paghi 1.699 euro grazie allo sconto del 15%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.