Alla festa delle offerte ti sei perso questo Notebook HP? Ora hai una seconda occasione!

Come si suol dire…tutti hanno diritto a una seconda occasione! Anche per quanto concerne le offerte su Amazon! Come noto il 10 e l’11 ottobre scorsi si è tenuta la Festa delle offerte Prime, che per 48 ore ha visto tanti prodotti superlativi a prezzi stracciati. Il Notebook HP – PC 15s-fq2014sl è stato sicuramente uno dei principali protagonisti. Se ti è sfuggita l’offerta o magari in quel momento mancavi di risorse per prenderlo, no problem! Puoi ancora farlo tuo a un prezzo vantaggiosissimo: ora lo paghi infatti 379,99 euro, grazie allo sconto del 37%! Un costo incredibile, quindi, se si considera che parliamo di un portatile firmato HP e dalle tante qualità. Allo stesso prezzo è difficile trovare di meglio.

Notebook HP 15s-fq2014sl: le caratteristiche

Scopriamo meglio il Notebook HP – PC 15s-fq2014sl. Partiamo dal sistema operativo, il Windows 11 Home in modalità S, ottimizzata per la sicurezza. Il processore Intel Core i3 1115G4 raggiunge una velocità fino a 4,1 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB di cache L3, 2 core (Dual-Core) e 4 thread. Molto ampia la memoria, da 8GB DDR4 di Ram integrata e non espandibile (1 x 8GB). Frequenza da 3200MHz, SSD SATA 3 TLC M.2 da 256 GB per un avvio istantaneo. Il Display è da 15,6″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, diagonale 39.6 cm, tecnologia IPS Antiriflesso, Micro-Edge, Ultraslim, Luminosità di 250 Nits, volume colore 45% NTSC.

Per chi scrive molto troverà poi una tastiera per le proprie dita: Full Size con Tastierino Numerico integrato completo. La Corsa dei tasti è lineare con un feed equilibrato. Il telaio rigido e robusto a prova delle digitazioni più continue. La digitazione inoltre è silenziosa, realizzata con plastica riciclata. Quindi acquistandolo farai anche un favore all’ambiente. La batteria dura fino a 9 ore e 30 min. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria. Dunque non dovrai temere che si scarichi sul più bello. Per quanto concerne le connessioni parliamo di HDMI, Lettore SD, USB Type-C, Jack Audio, Cuffie/Microfono.

Lo porti anche facilmente dove vuoi, grazie al Peso di 1,69 kg e uno Spessore sottilissimo di 1,79 cm. ora paghi il Notebook HP – PC 15s-fq2014sl solo 379,99 euro, grazie allo sconto del 37%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.