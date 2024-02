Notebook HP 15s: il prezzo CROLLA A PICCO su Amazon!

Se hai bisogno di un notebook che riesca a soddisfare ogni tuo capriccio, oggi su Amazon c’è la soluzione ai tuoi problemi. È in sconto un fantastico notebook HP 15s, azienda leader nella produzione di dispositivi informatici, oggi su Amazon potendo usufruire di un incredibile sconto del 31%. Il prezzo originale è di 699,99€, che crolla a picco a 479,99€. Ti conviene fare in fretta: le scorte potrebbero esaurirsi facilmente!

Combinare insieme elementi come prestazioni, design, praticità e sostenibilità non è per nulla semplice. Tuttavia, questo è ciò che riesce a fare con successo il notebook HP 15s-eq3001sl, con un display da 15,6 pollici e una risoluzione Full HD da 1080p, riesce a garantire un ottima esperienza visiva. Inoltre, il cuore pulsante di questo notebook HP è il processore AMD Ryzen 5 5625U, capace di offrire ottime prestazioni con una velocità fino a 4,3 GHz.

Notebook HP 15: uno sconto del genere su Amazon non si è mai visto!

Questo notebook HP gira velocemente grazie a una memoria RAM di 8GB da 3200MHz e un SSD da 512GB, che garantisce all’utente un’esperienza fluida senza intoppi nei vari tipi di caricamenti. All’interno troviamo inoltre una scheda grafica integrata, utile per le attività multimediali che si svolgono normalmente. Il design chassis in argento contraddistingue questo notebook dagli altri per la sua eleganza, la tastiera è completa anche con tasti speciali e la rumorosità durante la digitazione è minima.

La connettività è vasta, troviamo HDMI 1.4b, MicroSD e USB Type-C. La batteria all’interno può garantire un’autonomia di 9 ore e 45 minuti con una ricarica completa, che con la sua rapidità riesce ad arrivare al 50% in soli 45 minuti. Acquistalo immediatamente a un prezzo stracciato su Amazon: solo per oggi in sconto del 31% che fissa il prezzo a 479,99€!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.