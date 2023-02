Notebook HP 15s, lo sconto su eBay di 300€ è pura FOLLIA: approfittane

Se sei alla ricerca di un notebook di buon livello e di design, ma magari senza spendere una fortuna per affiancarlo al tuo computer principale, allora non cincischiare e corri a sfruttare al volo questa straordinaria occasione offerta da eBay, ovverosia questo modello di Notebook di HP a un prezzo impossibile da resistere. Con il 33% di sconto, infatti, il prezzo di vendita precipita ad appena 559€, cioè a dire 300€ in meno rispetto al prezzo di listino.

L’ottimo Notebook HP 15s crolla del 33% su eBay

Progettato per l’intrattenimento mobile, questo laptop leggero e sottile è dotato di uno schermo da 15,6” con cornice micro-edge e rappresenta la soluzione ideale per mettere le mani su un Chromebook moderno, compatto, con un bel design e dotato perfino di un comparto hardware che ti permetterà di lavorare e svagarti senza alcun compromesso.

Il notebook ti restare sempre di HP sempre connesso con questo affidabilissimo laptop HP da 15,6”. Grazie al suo design sottile e leggero, puoi portarlo comodamente anche in viaggio. Con un processore affidabile, un’ampia capacità di storage e una batteria a elevata autonomia, puoi affrontare in tutta sicurezza anche le giornate più impegnative.

La batteria a elevata autonomia e la tecnologia HP Fast Charge, infatti, ti permettono di lavorare e divertirti senza il rischio di doverti fermare sul più bello a causa della poca energia rimasta o di qualche carenza di segnale. Scopri un’esperienza di intrattenimento straordinaria con un display micro-edge che visualizza al meglio ogni minimo dettaglio. Insomma, un otti portatle che puoi fare tuo con il 33% di sconto, con appena 559€, cioè a dire 300€ in meno rispetto al prezzo di listino.

