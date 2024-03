Notebook HP 15s: non puoi assolutamente farti sfuggire QUESTO SCONTO!

Cercare un notebook che possa soddisfare tutte le nostre esigenze può essere davvero stancante. Per questo, oggi vi semplifichiamo il lavoro e vi presentiamo uno dei notebook più affidabili sul mercato. Stiamo parlando del modello 15s-eq3001sl di HP, disponibile oggi su Amazon con un imperdibile sconto del 31%!

Notebook HP 15s in sconto su Amazon: uno dei migliori sul mercato a questo prezzo

All’interno del notebook troviamo immediatamente il sistema operativo Windows 11 Home, particolarmente indicato per ottimizzare lo spazio sullo schermo ed essere maggiormente produttivi. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il processore AMD Ryzen 5 5625U, a basso consumo energetico, riesce a raggiugere una velocità fino a 4,3 GHz.

Il display è da 15,6″ con una risoluzione in Full HD 1920 x 1080p. Ciò che colpisce di questo PC è senz’altro il design: chassis color argento con tastiera in plastica riciclata Natural Silver formato Full Size che non produce quasi alcun rumore durante la scrittura. Dispone di tutti tipi di connettività di cui abbiamo bisogno, tra cui HDMI, USB Type-C e due porte USB.

La memoria del notebook è ottima: 8GB DDR4 di RAM da 3200MHz non espandibile e un SSD PCI express da 512 GB. Per chi lavora senza sosta, la sua autonomia è straordinaria: fino a 9 ore e 45 minuti consecutivi, con una ricarica del 50% in soli 45 minuti grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge. Acquista il prima possibile questo splendido gioiello di HP, solo per oggi in sconto su Amazon del 31% che va a fissare il prezzo finale a 479,99€. Un prezzo assurdo per un notebook del genere!

