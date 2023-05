Notebook HP con AMD Ryzen 5 costa solo 479€ ma è una BOMBA: occasione Amazon

Questo HP 15s-eq3001sl è un potente PC portatile che offre prestazioni elevate e una gamma di funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane. Questo notebook è dotato di un processore AMD Ryzen 5 5625U, che offre una potenza di elaborazione rapida e fluida per gestire multitasking, applicazioni e attività di produttività. Oggi puoi farlo tuo su Amazon a 479€, con lo sconto del 26% e le spedizioni gratuite via Prime.

Notebook HP, potente e versatile a prezzo TOP

La memoria RAM da 8 GB garantisce una buona capacità di gestione delle applicazioni, consentendoti di eseguire più programmi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. L’ampio SSD da 512 GB offre spazio di archiviazione sufficiente per i tuoi file, documenti, foto e video, mentre migliora anche la velocità di avvio del sistema e dei tempi di caricamento delle applicazioni.

La scheda grafica AMD Radeon integrata offre una resa visiva di alta qualità, rendendo l’esperienza multimediale coinvolgente. Il display da 15,6″ FHD (Full HD) offre una risoluzione nitida e dettagliata, ideale per guardare film, visualizzare foto e lavorare su progetti creativi. Il notebook è preinstallato con Windows 11 Home, l’ultimo sistema operativo di Microsoft, che offre un’interfaccia intuitiva e nuove funzionalità per un’esperienza utente avanzata. Inoltre, la webcam 720p HD integrata ti consente di partecipare a videochiamate e conferenze online con una buona qualità video.

Il design elegante in argento conferisce al PC portatile un aspetto professionale e moderno, mentre la tastiera ergonomica offre un’esperienza di digitazione comoda e precisa. Con diverse porte, tra cui porte USB e HDMI, puoi facilmente collegare dispositivi esterni come hard disk, stampanti, monitor e altro ancora.

Con la sua combinazione di processore AMD Ryzen, memoria RAM generosa, spazioso SSD e scheda grafica di qualità, è un’opzione ideale per coloro che cercano un PC portatile affidabile per le loro esigenze quotidiane. Oggi puoi farlo tuo su Amazon a 479€, con lo sconto del 26% e le spedizioni gratuite via Prime.

