Notebook HP da 15 pollici: offerta SHOK!

Al giorno d’oggi, avere un laptop di buona qualità è essenziale sia per il lavoro che per il tempo libero. Il HP Laptop 15-fc0005sl è senza dubbio una scelta eccellente: coniuga prestazioni, qualità e un prezzo concorrenziale grazie alla fantastica offerta su Amazon. Costa solo 349,99€, con uno sconto del 22%!

Qualità a prezzo contenuto: ecco il notebook HP da 15 pollici in promo oggi

Al cuore di questo Notebook HP da 15 pollici, troviamo il processore AMD Ryzen 3 7320U, che offre una velocità di picco che arriva fino a 4,1 GHz, 4 MB di cache L3, 4 core e 8 thread, garantendo prestazioni eccellenti sia nel multitasking che in applicazioni più pesanti. Il chipset AMD integrato SoC assicura un’esperienza utente senza rallentamenti nella maggior parte del lavoro da ufficio (anche pesante) che gli affiderete.

Il display da 15,6″ Full HD offre immagini molto dettagliate, ideali per lavorare, guardare video o giocare a giochi light. La tecnologia SVA e il trattamento antiriflesso rendono lo schermo leggibile in qualsiasi condizione di luce, mentre la luminosità di 250 Nits e il volume colore 45% NTSC garantiscono un’esperienza visiva di ottima qualità anche all’esterno.

Con un peso di soli 1,59 kg e uno spessore di 1,86 cm, questo Notebook HP da 15 pollici è facile da trasportare, rendendolo perfetto per professionisti e studenti sempre in movimento, ma in cerca di un display ampio. Il design è molto accattivante e richiama quello di altri prodotti HP già visti in precedenza.

Questo modello arriva con a bordo Windows 11 Home S: un sistema operativo sicuro e ben ottimizzato. La durata della batteria fino a 7 ore e 30 minuti, insieme alla Ricarica Rapida HP, assicura che non rimarrete mai senza energia durante la giornata.

Il laptop dispone di HDMI 1.4b, USB Type-C e un otturatore per la webcam. Garantisce quindi un’ottima connettività per ogni esigenza.

Non perdete l’opportunità di acquistare il HP Laptop 15-fc0005sl al prezzo promozionale di 349,99€, grazie al 22% di sconto su Amazon. È il momento ideale per aggiornare il vostro parco macchine con un laptop che offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, design e prezzo. Affrettatevi, l’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.