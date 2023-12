Notebook HP economico e concreto: eccolo in SCONTO!

Il mercato è pieno di proposte per accontentare tutti potenziali acquirenti di un nuovo PC. Tra i notebook, i prezzi sono ormai da tempo al rialzo. Ecco che però Amazon viene in soccorso e oggi propone un notebook HP in super sconto, perfetto per la maggior parte degli utenti. Si tratta dell’HP 250 G9 con Windows 11 Pro a bordo. Il prezzo? Grazie allo sconto del 27%, oggi questo gioiellino costa solo 289€! Non aspettare, compralo subito!

Il notebook HP perfetto per il web!

Chi lavora tanto attraverso internet, utilizza molto office e non fa lavori particolari di grafica, sa benissimo che ha necessità di un notebook dall’ottima durata della batteria, ma non per forza con caratteristiche tecniche al top.

Ecco quindi che il notebook HP 250 G9 nella configurazione di oggi, risponde perfettamente a queste esigenze ad un prezzo davvero super. A bordo di questo device troviamo infatti il processore Intel N4500 con ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD interno. Lo schermo è un’unità da 15,6 pollici HD con risoluzione 1366 x 768 pixel. Si tratta di una buona risoluzione, sicuramente non eccezionale, ma più che sufficiente per il lavoro quotidiano magari in movimento.

Il dispositivo ha un’ottima dotazione di porte: non manca un ingresso ethernet, uno HDMI, due USB-A e una USB-C. Troviamo inoltre a bordo un lettore di schede SD oltre che un jack da 3,5 mm.

Il peso non eccessivo di 1,74 kg e le dimensioni abbastanza compatte lo rendono inoltre perfetto anche per essere trasportato in uno zaino.

Fondamentale la presenza del modulo Wi-Fi Intel che supporta il protocollo 802.11 ac.

Si tratta di un notebook destinato agli utenti che hanno la necessità di una macchina economica, vogliono affidarsi alla stabilità di un sistema Intel, ma sono in cerca di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la promo proposta oggi da Amazon, l’HP 250 G9 è in super sconto del 27%. Il prezzo? Costa solo 289€! Cosa aspetti? Compra subito questo fantastico device!

