Notebook HP Envy 17: Intel Core i5, schermo 17'', WiFi 6 e un super sconto

Il Notebook HP Envy 17 è un laptop di fascia media con alcune caratteristiche interessanti. Alimentato da un processore Intel Core i5 1240P di decima generazione con prestazioni solide per la maggior parte delle attività quotidiane, dispone di 8 GB di RAM, che è sufficiente per multitasking leggero e l’uso quotidiano. Viene fornito con Windows 11 preinstallato e oggi su Amazon ti costa davvero niente, ovvero appena 661€ con lo sconto del 37% sul prezzo di listino e le spedizioni via Prime.

Notebook HP Envy 17, super sconto su Amazon

L’HP Envy ha un SSD da 512 GB PCIe, che offre un notevole spazio di archiviazione e tempi di avvio veloci. L’archiviazione SSD è ideale per una maggiore velocità di risposta rispetto ai tradizionali dischi rigidi. La grafica è gestita dall’Intel Iris Xe, che è una soluzione grafica integrata abbastanza buona per la visualizzazione di contenuti multimediali e attività di produttività.

Il laptop è dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia IPS per angoli di visualizzazione ampi e colori accurati. La finitura antiriflesso è ideale per ridurre i riflessi indesiderati. A livello di connettività, invece, supporta il Wi-Fi 6 per una connessione Internet veloce e affidabile. Inoltre, ha porte USB, HDMI e altre opzioni di connettività standard.

Dulcis in fundo, dispone di altoparlanti B&O per un’esperienza audio migliore rispetto ai laptop standard e di una webcam dotata di una funzione di privacy integrata per coprire la fotocamera quando non la stai utilizzando, garantendo la tua privacy.

In definitiva, avrete senz’altro capito che stiamo parlando di un laptop versatile che si adatta bene all’uso quotidiano, alla produttività e all’intrattenimento multimediale, e che costa davvero poco rapportato ad altri prodotti della stessa fascia, ovvero appena 661€ con lo sconto del 37% sul prezzo di listino e le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.