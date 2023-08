Notebook HP in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su eBay

Che sia per lavoro o per puro piacere e passatempo personale, avere un computer al giorno d’oggi è davvero diventato essenziale per qualsiasi persona. È proprio a questa necessità che ci pensa eBay, proponendoti un’offerta che non dovresti lasciarti scappare: parliamo infatti di un notebook HP Laptop 15S-EQ3005N che ritroviamo al sensazionale prezzo di soli 461 euro, con uno sconto pari al 34% se paragonato al prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, che oltrepassa abbondantemente la soglia dei 600 euro.

Un notebook per tutto

Partiamo innanzitutto dal processore che monta questo notebook: esso è infatti dotato del chip AMD Ryzen di 5° generazione, per l’esattezza il modello 5625U. Grazie a questo processore, il notebook è in grado di eseguire qualsiasi compito senza il minimo accenno di tentennamento: che sia la lavorazione ad un progetto universitario importante su Word, o la realizzazione di un video con i principali programmi di video editing quali ad esempio Adobe Premiere o DaVinci Resolve, non avrai la benché minima fatica e riuscirai a portare a compimento le tue attività in men che non si dica.

Il processore viene poi accompagnato da ben 8 GB di RAM, che assicurano ancor di più la giusta potenza necessaria per ogni tipologia di lavoro che gli si presenti davanti. Nulla da dire anche per quel che riguarda il display, dal momento che questo notebook HP presenta uno schermo in alta definizione con diagonale da 15.6 pollici, davvero l’ideale nel caso in cui tu abbia voglia di vedere un film in tranquillità la sera, sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo.

Eccellente anche la batteria: sappiamo benissimo quanto l’autonomia di un portatile sia fondamentale, considerando che lo si porta appresso spesso e volentieri al lavoro o in università, e questo notebook è in grado di garantirti fino a 9 euro di autonomia, e non avrai quindi nemmeno la necessità di portarti appresso un powerbank o l’alimentatore per la ricarica.

Il notebook HP presenta anche un jack per le cuffie, grazie al quale puoi collegare le proprie cuffie wireless, in modo tale da ascoltare la musica o serie TV senza necessariamente disturbare chi abbiamo vicino, come accade ad esempio in treno.

Le unità disponibili stanno finendo, perciò ti suggeriamo di acquistare il prima possibile questo notebook HP in offerta su eBay ad un prezzo davvero imbattibile.

