Notebook HP in offerta ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Tra i dispositivi tecnologici esistenti al giorno d’oggi, senz’ombra di dubbio i PC portatili detengono una grande importanza, soprattutto a causa della loro estrema versatilità: essi possono infatti essere utilizzati sia come puro e semplice passatempo personale, sia a scopo lavorativo, soprattutto quando ci ritroviamo in mobilità. Proprio per questo motivo ci viene in aiuto Amazon, che ci propone uno splendido notebook HP Probook in offerta ad un prezzo davvero strabiliante a soli 319 euro, con uno sconto di addirittura il 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa HP, precedentemente fissato a 399 euro.

Un notebook per tutti

Una delle caratteristiche principali e salienti di questo interessante notebook HP è il suo sensore di impronte digitali integrato, che come in alcuni dispositivi analoghi (come il Touch ID nel caso dei MacBook, per esempio) permette di avere la massima sicurezza possibile: così facendo tutti i tuoi file saranno completamente al sicuro e privi di qualsiasi pericolo. All’interno del PC è inclusa anche tutta la suite di Office, l’ideale soprattutto per i lavoratori che si trovano spesso alle prese con Word, PowerPoint, Excel e via dicendo.

Ottima anche l’unità SSD da ben 512 GB di memoria, che ti consente di archiviare un gran numero di file, oltre che leggere (e scrivere) a velocità nettamente superiori rispetto a quelle di un hard disk tradizionale, che spesso e volentieri venivano utilizzati fino a pochi anni fa. Eccellente anche la RAM da 16 GB, che permette di assolvere a qualsiasi tipologia di attività che affidiamo a questo notebook. Questo PC presenta poi la scheda video Intel HD 520, che assieme all’SSD e alla RAM garantiscono un’ottima potenza, adiuvati anche dal processore Intel Core i5 di ultima generazione.

Il notebook HP Probook è inoltre dotato sia di un’uscita VGA che HDMI, che puoi utilizzare in base alle tue singole preferenze personali. Oltre a questo puoi trovare una porta USB 3.0, che ti permette di scrivere file su pennette USB, SSD esterni o altri supporti compatibili in men che non si dica, evitando decine e decine di minuti d’attesa.

Ad un prezzo del genere, perdersi un notebook HP di questa qualità sarebbe davvero un peccato: vi suggeriamo dunque di accorrere ad acquistare immediatamente un notebook HP Probook in offerta su Amazon, prima che tutte le unità vadano esaurite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.