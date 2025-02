Notebook HP Omnibook X 14 al suo prezzo minimo storico: occasione imperdibile

Devi rinnovare il tuo pc portatile e sei alla ricerca di un modello che sia prestante ed economico allo stesso tempo? Prova il Notebook HP Omnibook X 14, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 754 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Notebook HP Omnibook X 14: tutte le caratteristiche tecniche

Il Notebook HP Omnibook X 14 è un pc portatile di ultima generazione perfetto da sfruttare sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per il suo innovativo processore Snapdragon X Elite che è intelligente e a basso consumo energetico. Inoltre è in grado di garantire prestazioni ottimali in qualsiasi campo grazie al supporto dell’AI.

Tra l’altro, la nuova applicazione HP AI Companion inclusa nel dispositivo migliora le tue attività quotidiane con strumenti e soluzioni AI in grado di aumentare la tua produttività ottimizzando anche i tempi.

Allo stesso tempo il computer offre una visualizzazione sempre impeccabile grazie all’enorme display IPS da 14 pollici con risoluzione 2,2K da 2240x1400p, funzionalità multitouch, micro-edge, vetro Corning Gorilla NBY e bassa emissione di Luce Blu per assicurare sempre la massima protezione agli occhi.

Anche la tastiera è super funzionale: ha dimensione standard, è retroilluminata, ha tasti realizzati con plastica riciclata ed è dotata di Imagepad HP con supporto multi-touch.

