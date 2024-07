Notebook HP Victus: i5 e 16 GB di RAM con 200€ di sconto al Prime Day

Tra tutti i computer portatili disponibili oggi su Amazon risalta certamente il prezzo di un prodotto in particolare che è l’HP Victus. Questo dispositivo è in grado di offrire agli utenti prestazioni straordinarie condite da un design di ultima generazione. Il suo schermo super definito, la scheda grafica dedicata e ovviamente anche l’apporto del processore, fanno sì che questo laptop sia uno dei migliori in circolazione. Il prezzo oggi cala del 19% e si ferma a 799,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Il nuovo HP Victus con i5 e 16 GB di RAM è un mostro di potenza

Esteticamente si vede fin da subito che si tratta di un computer portatile di livello: HP ha pensato di renderlo abbastanza sottile e leggero, con display straordinario con poche cornici. Questo ha un’ampiezza da 15,6″ e una risoluzione in full HD con 144 Hz di refresh rate. Il tutto è supportato da una scheda grafica NVIDIA RTX 4060 con 6 GB dedicati.

Per quanto concerne le altre specifiche tecniche, l’HP Victus vanta al suo interno 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un processore Intel Core i5-12450H. La tastiera è retroilluminata e a corsa corta per una comoda digitazione.

Il prezzo in sconto di questo computer oggi è clamoroso, in quanto durante i Prime Day 2024 costa addirittura il 19% in meno. Questo significa che il prezzo finale è di 799,99 € con due anni di garanzia.

