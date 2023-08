Notebook Jumper in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un dispositivo portatile con noi quando ci troviamo in viaggio, vuoi per esigenze lavorative o semplicemente per studiare, nel caso degli studenti universitari, senza avere chissà quale pretesa in termini di potenza o altro. È proprio a questa precisa necessità che ha recentemente pensato Amazon proponendoti il notebook Jumper in offerta ad un prezzo stracciato di soli 289 euro, con uno sconto pazzesco pari al 71% rispetto ai 999 euro originariamente previsti di listino dalla compagnia produttrice.

Il notebook perfetto

Lo schermo Full HD da ben 14 pollici è sicuramente il fiore all’occhiello di questo splendido notebook, che ti permette di assistere a colori ricchi e vividi, come mai prima d’ora. Questo può tornare utilissimo soprattutto se usi programmi di fotoritocco e videoediting, così come anche nel caso in cui voglia semplicemente vedere qualche film o serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e via dicendo.

A muovere il tutto abbiamo in questo caso il processore Intel Celeron, che permette di avere prestazioni davvero eccellenti, che ti permetteranno di eseguire e avviare qualsiasi software senza il benché minimo tentennamento o esitazione, grazie alla frequenza di 2.5 GHz. Assieme a questo troviamo una Intel HD Graphics 500 che ti permette di far uso tranquillamente delle applicazioni più impegnative, come nel caso dei software di video editing. A completare il tutto troviamo poi ben 12 GB di RAM, che assicurano la massima fluidità possibile per ogni processo operativo.

Buona anche la memoria, dal momento che avrai a disposizione bene 256 GB di SSD, all’interno del quale potrai archiviare qualunque foto, video o altro materiale tu desideri, avendo la sicurezza di non perderli mai. Il notebook è poi caratterizzato da un peso davvero ridotto, dati i 1.2 kilogrammi, che ti consentono di portarlo davvero ovunque, inserendolo perfino all’interno del tuo zainetto, grazie soprattutto anche al suo spessore, pari a soli 1.6 cm. Nulla da dire anche per quanto riguarda l’autonomia, con 4800 mAh che ti permettono di arrivare alla fine giornata senza nessun problema o preoccupazione.

In definitiva, a meno di 300 euro hai la possibilità di assicurarti un PC portatile di tutto rispetto e con la quale potrai lavorare o studiare senza problemi: ecco dunque che ti suggeriamo l’acquisto di questo notebook Jumper in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

