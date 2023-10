Notebook Lenovo con Microsoft 365 Personal scontato del 24%: cosa aspetti?

Un’offerta straordinaria questa in corso su Amazon. Il Notebook Lenovo IdeaPad 1 oggi lo paghi scontato del 24%, quindi 249 euro! Lo sposti dove vuoi, dato che pesa un chilo e mezzo. Il Display FHD è grande 15.6 pollici, il processore è Intel Celeron N4020, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSD di memoria, WiFi 6, sistema operativo Windows 11 e offre anche Microsoft 365 Personal. Quindi potrai usare Word, Excel, Photoshop, One drive incluso! Bello poi il colore, un affascinante Abyss Blue!

Notebook Lenovo IdeaPad 1: le caratteristiche

Il Notebook Lenovo IdeaPad 1 vanta come detto un Display da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, 220nits. Memoria da 128 GB SSD, così potrai ampiamente archiviare i tuoi documenti importanti in velocità e sopratutto in sicurezza. Processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) altamente performante durante sessioni di lavoro o studio intense.

Con Microsoft 365 Personal potrai ottenere le app di produttività più recenti, come Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e molto altro ancora. Ram da 4 GB. Telaio sottile e compatto di soli 17.9 mm, unito al peso di 1,5 kg fanno sì che lo porti dove vuoi. Molto utili le funzioni funzioni intelligenti come Flip to Start che accende il tuo laptop non appena lo apri. Riduci il rumore di fondo durante la tua videochiamata con Smart Noise Cancelling.

