Notebook LENOVO: il dispositivo perfetto in offerta su Amazon

Spesso abbiamo diverse esigenze lavorative o di studio, soprattutto quando ci troviamo in viaggio per i più disparati motivi, e sentiamo dunque la necessità di avere un notebook portatile a portata di mano, con cui portare avanti i nostri progetti. È proprio per questo che Amazon ha recentemente ben pensato di proporti il notebook Lenovo IdeaPad (modello 15IGL7) in offerta all’incredibile prezzo di soli 229 euro, con un ottimo sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino originariamente proposto da Lenovo.

Il notebook Lenovo definitivo

Il telaio di questo notebook è davvero sottile e compatto, avendo uno spessore di soli 17.9 millimetri: puoi portarlo praticamente ovunque inserendolo all’interno del tuo zainetto, ed è il tuo perfetto compagno di viaggi quando devi lavorare o studiare in mobilità, ad esempio sul treno o nella lounge dell’aeroporto.

Eccellente anche l’autonomia di questo notebook, che può arrivar fino a 11 ore totali: non dovrai quindi preoccuparti di avere un powerbank o il cavo dell’alimentazione con te, dal momento che riuscirà praticamente a coprire la giornata nella sua interezza.

Nel caso del display parliamo di uno schermo da ben 15.6 pollici di diagonale alla risoluzione Full HD, grazie alla quale riuscirai a scorgere ogni dettaglio nel caso in cui tu voglia guardare una delle tue serie TV o film preferiti sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix o Disney Plus.

Grazie al processore Intel Celeron N4020, poi, non avrai di certo problemi di potenza: riuscirai ad avviare qualsiasi software senza alcun tentennamento o esitazione, anche nel caso di programmi più pesanti come Photoshop o Premiere, che vengono utilizzati spesso dai creativi. Il tutto è abbinato poi a una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, che ti garantirà ottime prestazioni.

Insomma, a nemmeno 230 euro hai la possibilità di assicurarti un notebook davvero di tutto rispetto e dalle prestazioni eccellenti, compagno ideale sia che tu sia uno studente universitario o un lavoratore: ecco il motivo per il quale ti consigliamo fortemente di acquistare il notebook Lenovo IdeaPad in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque finire da un momento all’altro.

