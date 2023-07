Notebook Lenovo: il prezzo BOMBA di Amazon vi lascerà stupefatti

Che sia per lavoro o per semplice passatempo, al giorno d’oggi (e da ormai più da decenni, se possiamo dirlo) avere un PC in casa è davvero indispensabile. Ancor meglio quando si tratta di un PC portatile, i cosiddetti notebook, che possono essere benissimo utilizzati anche in mobilità, quando ci spostiamo o quando siamo eventualmente in viaggio. È proprio a tal proposito che scende in campo l’ultima strabiliante offerta di Amazon, con un notebook Lenovo in vendita ad un prezzo assurdo: parliamo infatti di 349 euro, contro i 439 euro del prezzo originale di listino (con uno sconto pari al 21%), diventando così alla portata davvero di tutte le tasche.

Un PC per tutti

Uno dei vantaggi principali di questo notebook Lenovo è sicuramente l’installazione gratuita del pacchetto Windows Office, già presente al suo interno al momento dell’apertura del dispositivo. Questo consente di utilizzare i più conosciuti programmi della celebre suite di Office, quali ad esempio Word, PowerPoint, Excel e chi ne ha più ne metta. Ciò può rivelarsi estremamente utile soprattutto se sei un lavoratore, o eventualmente uno studente universitario alle prese con un progetto di ricerca o con la compilazione della tesi, in cui programmi del genere risultano estremamente necessari.

Il notebook in questione è inoltre dotato di un ingresso ethernet LAN, molto utile nel caso in cui si voglia far uso della connessione internet per mezzo del cavo ethernet, permettendo così di aumentare ulteriormente la connessione a internet rispetto alla connessione Wi-Fi.

Un altro punto a vantaggio di questo fantastico notebook Lenovo consiste nel mouse in omaggio, completamente wireless: questa è sicuramente una svolta rispetto ai soliti mouse con il cavo di un tempo, che risultavano estremamente scomodi e poco pratici.

Nulla da dire anche per la potenza del notebook, che vanta ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD, più che sufficienti per qualsiasi tipologia di lavoro a cui verrebbe eventualmente sottoposto. Ultimo ma di certo non per importanza lo schermo Full-HD da ben 15.6 pollici, che permette di vedere con una fedeltà eccezionale film e serie tv sulle principali piattaforme di streaming.

Insomma, questo notebook Lenovo ha tutte le carte in tavola per essere un dispositivo di cui non potrai fare a meno grazie al suo utilizzo molto versatile, che sia per lavoro o per semplice passatempo personale. Il prezzo a cui viene proposto a questo link per pochissimi giorni è davvero basso, e non devi lasciartelo scappare in alcun modo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.