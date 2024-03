Notebook Lenovo: qualità TOP con uno SCONTO da sfruttare subito!

Acquistare un Notebook Lenovo significa prendere un prodotto che sia qualitativamente adatto alle nostre esigenze ma spendendo relativamente poco. Solo per oggi è in sconto il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 da 1TB, con una detrazione del -12% che fissa il prezzo finale a 669,00€.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: non lasciarti scappare questo imperdibile sconto

Il design di questo Notebook Lenovo è stato ideato per mettere in risalto la leggerezza, tant’è che il suo peso è di 1,62 kg e il suo profilo è di 17,9 mm. Dunque, si adatta perfettamente a ogni ambiente occupando pochissimo spazio sulla nostra scrivania. Con uno schermo di 15,6″, possiamo goderci sempre e comunque delle ottime esperienze multimediali, specialmente grazie al Full HD e al Dolby Audio integrato.

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore AMD Ryzen 7 7730U 2GHz, con ben 16GB di RAM e un SSD fino a 1TB. Con prestazioni del genere, non avrai particolari problemi nello svolgere attività quotidiane e non solo. La batteria è estremamente capiente e risponde alla tecnologia RapidCharge, la quale riesce a offrirti un’autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica.

In più, dispone di un lettore impronti digitali 2-in-1 integrato con il pulsante di accensione e una webcam con otturatore per proteggere la nostra privacy. Acquista subito questo ottimo prodotto di Lenovo su Amazon: solo per oggi lo trovi con un ottimo sconto del 12%, che fissa il prezzo finale a 669,00€. Trovare un articolo del genere a questo prezzo è difficile e, trattandosi di un’offerta a tempo, ti conviene fare in fretta: le scorte non sono inesauribili!

