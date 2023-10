Notebook LENOVO: tanta potenza ad un prezzo STRACCIATO

Spesso e volentieri, soprattutto quando siamo fuori casa, abbiamo la necessità di avere con noi un notebook portatile che ci permette di continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro, garantendo delle ottime prestazioni nonostante la portabilità. Ecco dunque che Amazon ha ben deciso di proporti il notebook Lenovo Ryzen in offerta al sensazionale prezzo di soli 388 euro, con più di 40 euro di sconto a confronto del prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Lenovo.

Notebook Lenovo Ryzen: potenza ad un prezzo contenuto

Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo prima di tutto lo splendido display con risoluzione Full HD e diagonale da ben 15.6 pollici: è praticamente la dimensione perfetta per lavorarci sopra. C’è anche spazio per il tuo svago personale, dal momento che puoi vedere senza problemi serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming come Netflix e Disney Plus, riuscendo a godere anche dei più minimi dettagli grazie all’altissima risoluzione.

Il vero cuore pulsante di questo notebook è però rappresentato dal processore AMD Ryzen-5500U fino a 4 Ghz, che assieme a 8 GB di RAM permette di avere delle prestazioni davvero sbalorditive per un dispositivo del genere, riuscendo ad avviare qualsiasi software (anche il più pesante) senza alcun tentennamento o esitazione, al pari di modelli più blasonati.

Molto apprezzato poi l’SSD da 256 GB, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video ed eventualmente i tuoi file di lavoro, con una strabiliante velocità in lettura e scrittura. All’interno del notebook poi trovi già preinstallato Windows 11 (nella sua versione Pro), e sarà quindi pronto all’uso nel giro di pochissimi minuti.

Insomma, a nemmeno 400 euro hai la possibilità di portarti a casa un ottimo notebook portatile, grazie al quale potrai sia lavorare che regalarti del tempo per te, con la possibilità di vedere tranquillamente film e serie TV: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook Lenovo Ryzen in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero quindi terminare improvvisamente da un momento all’altro.

