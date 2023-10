La festa delle offerte Prime continua: Notebook LG super potente a soli 899,99 euro!

La festa delle offerte Prime si sta rivelando un successone, con tante persone che hanno acquistato quanto necessitavano da tempo o sono riusciti a togliersi qualche sfizio! Non sappiamo per cosa possa servirti, ma non possiamo fare a meno di segnalarti questa offerta strepitosa, relativa al potente e funzionale Notebook LG Gram 16ZB90R, con Display Anti-Glare IPS 16″, QHD 16:10, risoluzione del display 2560×1600 pixel, processore Intel EVO i5-1340P, RAM 16GB DDR4, memoria SSD 512GB, sistema Intel Iris Xe. E ancora, potente Batteria 80Wh, porta Thunderbolt4, sistema operativo Win11 Home, sottilissimo e leggerissimo. Cosa manca? Ah sì, dirti che oggi lo paghi solo 899,99 euro grazie allo sconto del 25%!

Notebook LG Gram 16ZB90R: caratteristiche tecniche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questo notebook di casa LG solo accennate. Il Processore è un Intel Core EVO i5-1340P di 13a Generazione (12-Core, Turbo fino a 4.60GHz, L3 cache 12MB, TDP 28W), che lo rende fluido e scattante. Il Display Anti-Glare IPS (cioè anti-riflesso), 16 pollici, Quad HD 16:10 (2560×1600), con DCI-P3 al 99%. Ti offre una visione straordinaria, immersiva e realistica. Ottima la combo RAM+memoria, importante per la reattività di un dispositivo: parliamo infatti di una RAM 16GB DDR4 (4266 MHz) + una SSD 512GB M.2 Gen4 NVMe PCIe. Per chi svolge lavori grafici o è dedito al gaming, diciamo che vanta la Grafica Intel Iris Xe.

Veniamo ai materiali: Chassis in lega di magnesio e Nano Carbon, che lo rendono da un lato solido ma dall’altro anche leggero. La Batteria litio a lunga durata 80Wh permette di usarlo fino a 18 ore di autonomia. La Tastiera retroilluminata con layout in italiano consente di usarlo anche al buio o con scarsa luce. Altre funzioni aggiuntive: accesso rapido con impronta digitale, TPM, HDD Security. Chi svolge videochiamate usufruirà di una HD Webcam e Dual Mic. Bene anche l’audio, grazie al sistema Audio DTS:X Ultra che offre un’immersione coinvolgente con o senza cuffie (Speaker 3Watt). Quanto alle connessioni parliamo di Intel WiFi 6 AX201, Bluetooth 5.1, 1x HMDI, 2x USB 3.2, 2x USB-C/Thunderbolt4 (Video, Dati, Alimentazione), 1x MicroSD, Jack Audio.

Infine, vanta il sistema operativo Windows 11 Home 64bit, Dimensioni molto compatte: 355.9 x 243.4 x 16.8 mm e un peso che non arriva a 1,2 kg! Quindi è facilmente trasportabile! Lo paghi solo 899,99 euro grazie allo sconto del 25%!

