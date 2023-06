Notebook MEDION, il laptop economico per le tue esigenze quotidiane

Il notebook in alluminio MEDION è un potente e versatile laptop progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane di lavoro, studio e intrattenimento. Con un design elegante in alluminio, offre un aspetto sofisticato e una struttura resistente.

Dotato di un processore AMD Ryzen 5 4500U Hexa Core con una velocità di clock da 2,30 GHz a 4,00 GHz, questo PC portatile offre prestazioni elevate e una gestione efficiente delle attività multitasking. La RAM da 16 GB ti consente di eseguire senza problemi applicazioni e programmi complessi, garantendo una fluida esperienza di utilizzo con appena 396€.

Il notebook in alluminio MEDION è un potente e versatile laptop

Lo spazio di archiviazione SSD da 512 GB offre ampio spazio per memorizzare i tuoi file, documenti, foto e video, mentre assicura un avvio rapido del sistema e tempi di caricamento delle applicazioni veloci.

Il display da 15 pollici offre una risoluzione nitida per una chiara visualizzazione dei contenuti. La tecnologia Windows 10 Home ti offre un’interfaccia user-friendly e una vasta gamma di funzionalità per ottimizzare la tua produttività.

Questo notebook è dotato anche di diverse porte e connessioni, tra cui porte USB, HDMI e lettore di schede SD, consentendoti di collegare facilmente periferiche esterne e dispositivi di archiviazione. Con il suo sistema operativo Windows 10 Home preinstallato, avrai accesso a una vasta gamma di applicazioni, servizi e funzionalità di personalizzazione per adattare il laptop alle tue esigenze specifiche. Oggi lo compri su Amazon con appena 396€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.