Ti serve un Notebook? Con questa OFFERTA lo porti a casa a soli 336 euro!

Il Notebook è vantaggioso per tanti aspetti: non occupa spazio, lo porti dove vuoi, ma puoi all’occorrenza trasformarlo in un computer fisso attaccandoci vicino monitor, mouse e tastiera, ecc. Purtroppo per ottenerne uno minimamente prestate occorre sborsare almeno 500 euro. Ma con questa offerta in corso su Amazon lo porti a casa a soli 336,89 euro! Parliamo infatti dello sconto del 6% sul MEDION Notebook PC E15413, dotato di Display FullHD 15,6”, Intel Core i5 di 12esima Generazione, RAM 8GB, SSD 256GB, scheda grafica Inel IRIS Xe e Windows 11. Non conosci Medion? E’ una multinazionale tedesca, che fa parte del noto marchio Lenovo, quindi non acquisterai certo un brand sconosciuto.

MEDION Notebook PC E15413: caratteristiche tecniche

Approfondiamo le specifiche tecniche del MEDION Notebook PC E15413 prima solo accennate. E’ dotato infatti di un Processore Intel Core i5-1235U – 10 Cores (2P + 8E) con Intel IRIS Xe grafica integrata. Molto interessante l’ottica ad alta risoluzione con dettagli straordinari, qualità HDR e velocità impressionante. Non temere che si scarichi presto: la grafica Intel Iris Xe è ideato proprio per durare molto più a lungo. Ottimo lo schermo Full HD da 39.6cm (15,6″) con la massima qualità a 1.920 x 1.080 pixel e con tecnologia IPS. Beneficerai così di colori ricchi e contrasti chiari.‎

Beneficerai anche della protezione della privacy grazie al cursore laterale che disattiva la fotocamera e il microfono quando vuoi. Così che neppure gli hacker più lesti potranno più fregarti per ricattarti! Inoltre, eviterai che app per le videochiamate le attivino a tua insaputa. Ma non finisce qui: per non dipendere dalla luce ambientale in movimento, il notebook ha una tastiera con illuminazione integrata: i singoli tasti sono quindi perfettamente visibili anche al buio, così che potrai studiare, lavorare o giocare anche senza luce e senza dover tirare a indovinare dove siano i tasti!

Insomma, questo Notebook della Medion (che ricordiamo ancora essere una multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo) è davvero straordinario. E ora lo porti a casa a soli 336,89 euro!

